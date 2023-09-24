Opencart, ocStore.Требуется доработать магазин

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок97 просмотров
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Требуется доработать магазин по корзине покупателя, и оформление онлайн заказа!
Есть сайт с контентом 5zirok.ua.
Требуется:
1. Добавить функцию "Быстрый Заказ" для этого требуется только ввод моб телефона.
2. Добавить функцию полдноценного заказа с указанием полных данных.

OpenCart
3 месяца назад
5zirok
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад