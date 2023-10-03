Разработка и UX-дизайн интернет-магазина для ювелирной компании

$3000
Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок120 просмотров
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Мы ювелирный бренд из Германии. Наша компания занимается онлайн-продажами качественных ювелирных изделий из настоящего золота в Германии и других странах Европы.

Внимание!

Нужен только проект-менеджмент. Разработчики, копирайтеры и т.д. у нас есть. Нужно спланировать и реализовать сайт с нашей командой. На выходе должен стоять простой, удобный в пользовании сайт с высоким коэффициентом конверсии, готовый к масштабированию. Самой разработкой будет заниматься агентство, кандидат координирует работу агентства, дизайнера и других контрагентов. Работаем по принципу mobile version first.

Что нужно сделать:

1. спланировать и внедрить функциональный, удобный в использовании онлайн-магазин

2. взаимодействовать с разработчиками, дизайнерами, копирайтерами

3. составлять ТЗ

4. сотрудничать с маркетинговой, продажной командами и др. контрагентами

5. тестировать функциональности онлайн-магазина

6. запустить онлайн-магазин

7. масштабировать - например, создать англоязычную версию

Требования:

• опыт работы в дизайне, планировании и реализации веб-сайтов

• понимание принципов HTML, CSS

• опыт использования платформ электронной коммерции (Shopify, Magento, WooCommerce)

• понимание дизайна UX/UI

• знание методов SEO и инструментов веб-аналитики

• навыки решения проблем и устранения ошибок

• умение и желание работать в команде

• креативность и внимание к деталям

• минимум 1 иностранный язык

2 месяца назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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