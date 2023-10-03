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Разработка и UX-дизайн интернет-магазина для ювелирной компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ювелирный бренд из Германии. Наша компания занимается онлайн-продажами качественных ювелирных изделий из настоящего золота в Германии и других странах Европы.
Внимание!
Нужен только проект-менеджмент. Разработчики, копирайтеры и т.д. у нас есть. Нужно спланировать и реализовать сайт с нашей командой. На выходе должен стоять простой, удобный в пользовании сайт с высоким коэффициентом конверсии, готовый к масштабированию. Самой разработкой будет заниматься агентство, кандидат координирует работу агентства, дизайнера и других контрагентов. Работаем по принципу mobile version first.
Что нужно сделать:
1. спланировать и внедрить функциональный, удобный в использовании онлайн-магазин
2. взаимодействовать с разработчиками, дизайнерами, копирайтерами
3. составлять ТЗ
4. сотрудничать с маркетинговой, продажной командами и др. контрагентами
5. тестировать функциональности онлайн-магазина
6. запустить онлайн-магазин
7. масштабировать - например, создать англоязычную версию
Требования:
• опыт работы в дизайне, планировании и реализации веб-сайтов
• понимание принципов HTML, CSS
• опыт использования платформ электронной коммерции (Shopify, Magento, WooCommerce)
• понимание дизайна UX/UI
• знание методов SEO и инструментов веб-аналитики
• навыки решения проблем и устранения ошибок
• умение и желание работать в команде
• креативность и внимание к деталям
• минимум 1 иностранный язык
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