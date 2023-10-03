Нужно настроить внешний вид корзины Bitrix

$150
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки203 просмотра
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В интернет магазине bitrix нужно установить верстку в корзину. Поставить готовую верстку, чтобы все работало. Если есть вопросы пишите.

Прикрепил архив с корзиной

2 месяца назад
newpilgrim
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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