Сделать сайт на опенкарт

В интернет магазине bitrix нужно установить верстку в корзину. Поставить готовую верстку, чтобы все работало. Если есть вопросы пишите. Прикрепил архив с корзиной
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт на опенкарт, который состоит из таких разделов: Главная, Блог
На главной странице выводится товар и форма заказа, сео-тексты, блоки типа "почему мы", преимущества и т.д.
Дизайн минимал, на белом фоне, типа такого(если у вас есть типа такого - ок, если нет можно купить):
https://www.funbibi.com/products/men-plaids-casual-pants-ins0
Форма оплаты - пользователь заполняет (Имя, телефон, Коментарий) и его перенаправляет на страницу с реквизитами (Онлайн оплаты не нужно)
Оставляйте в заявке свой телеграмм, сроки и бюджет
В течении следующего месяца нужно будет еще создать 1-2 магазина на опенкарт
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