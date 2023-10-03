Сделать сайт на опенкарт

Необходимо создать сайт на опенкарт, который состоит из таких разделов: Главная, Блог

На главной странице выводится товар и форма заказа, сео-тексты, блоки типа "почему мы", преимущества и т.д.

Дизайн минимал, на белом фоне, типа такого(если у вас есть типа такого - ок, если нет можно купить):

https://www.funbibi.com/products/men-plaids-casual-pants-ins0

Форма оплаты - пользователь заполняет (Имя, телефон, Коментарий) и его перенаправляет на страницу с реквизитами (Онлайн оплаты не нужно)

Оставляйте в заявке свой телеграмм, сроки и бюджет

В течении следующего месяца нужно будет еще создать 1-2 магазина на опенкарт