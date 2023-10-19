Создание интернет -аукциона в ОАЭ

Здравствуйте! Есть интернет магазин на wordpress его необходимо оптимизировать. Размещен на сервере. Дефицит ресурсов. Необходимо снизить до минимума.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу команду для разработки интернет -аукциона в ОАЭ
Веб-дизайн (создание дизайна сайта по моим инструкциям)
Подключение интернет -эквайринга
В будущем понадобится юрист, который разбирается в местных законах ОАЭ под маркетплейсы и аукционы.
Маркетинг и трафик для сайта, привлечение первых продавцов
SEO и оптимизация
Интересует долгосрочное сотрудничество и постоянное развитие с теми, кто войдёт в проект .
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