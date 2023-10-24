Установить минимальное количество товаров в корзине Magento 2.4.6

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки55 просмотров
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Здравствуйте,

Интернет-магазин на Magento 2.4.6, в нем есть такая функция по умолчанию, но она не работает. Требуется исправить эту ошибку, чтобы можно было устанавливать минимальное количество товаров в корзине. И пользователи не могли оформить заказ при меньшем количестве.

Жду ваши предложения.

Magento
2 месяца назад
Linxnpix
Дмитрий 
46 летГермания
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад