Сделать интернет-магазин на Тильда с интеграцией МойСклад

Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать продающий интернет-магазин женской одежды, обуви и аксессуаров с удобной навигацией по каталогу и мобильной версией.

Товары находятся в МойСклад, нужно провести интеграцию.

Просьба откликаться только тех, кто имеет уже опыт с интернет-магазинами, а не будет тренироваться на нашем проекте. Присылайте свои готовые решения, условия и сроки.

месяц назад
Korshynov30
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
21 день назад