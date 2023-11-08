Доработать сайт на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок88 просмотров
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Доработки сайта на Опенкарт.

  1. Доделать модуль и настроить синхронизацию по ссылке хмл.

  2. Упростить карточку товара для ручного выставления товаров на сайт.

  3. Упростить процесс оформления заказа.

  4. Еще возможно добавятся какие то пункты.

OpenCart
месяц назад
malinadk
Дмитро 
37 летУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад