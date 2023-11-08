Доработка сайта магазина

Добрый день.

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Сколько стоит будет провести адаптацию шаблона к такому дизайну ? И сколько по времени?

https://prnt.sc/bPRUd3orWSV9

Нужно сделать так. Верхнее меню должно быть закреплено в верхней части экрана и при прокрутке вниз, все равно оставаться видимым.

У елок нужно добавить размеры, в админке это будут разные товары, у нас есть модуль, характеристики как отдельные товары, возможно получится использовать его. При выборе размера, должна изменится стоимость ну и при добавлении в корзину, должен добавится именно тот размер который был выбран.