Доработка сайта магазина

$500
Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок128 просмотров
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Добрый день.

http://yalynky.shop/

Сколько стоит будет провести адаптацию шаблона к такому дизайну ? И сколько по времени?

 

https://prnt.sc/bPRUd3orWSV9

 

Нужно сделать так. Верхнее меню должно быть закреплено в верхней части экрана и при прокрутке вниз, все равно оставаться видимым. 
У елок нужно добавить размеры, в админке это будут разные товары, у нас есть модуль, характеристики как отдельные товары, возможно получится использовать его. При выборе размера, должна изменится стоимость ну и при добавлении в корзину, должен добавится именно тот размер который был выбран.

13 дней назад
gordan1987
Данило 
36 летУкраина
месяц в сервисе
Был
12 часов назад