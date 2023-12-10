gordan1987

Требуется доработка сайта магазина на платформе OpenCart. Необходимо внести правки в дизайн и модули согласно техническому заданию. Концепция должна быть похожа на известный интернет-магазин rozetka. Возможны дополнительные задачи по согласованию. Начальная цена обсуждаема.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $300Интернет-магазинынет заявокЗакрытгод назад
- $500
Необходимо провести адаптацию шаблона интернет-магазина к новому дизайну. Требуется закрепить верхнее меню, чтобы оно оставалось видимым при прокрутке. Также нужно добавить размеры для товаров, с возможностью изменения стоимости при выборе размера и добавления в корзину. Уточнить сроки и стоимость выполнения работы.Интернет-магазины11 заявокЗакрытгод назад
- $300
Требуется доработка сайта интернет-магазина на платформе OpenCart. В задачи входит внесение правок в дизайне и модулях, согласно ТЗ. Концептуально сайт должен быть похож на rozetka. Возможны дополнительные задачи при согласовании. Начальная цена может быть увеличена после обсуждения.Интернет-магазины10 заявокЗакрытгод назад