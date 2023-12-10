gordan1987

Данило gordan1987

 
37 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта магазина

    $300

    Требуется доработка сайта магазина на платформе OpenCart. Необходимо внести правки в дизайн и модули согласно техническому заданию. Концепция должна быть похожа на известный интернет-магазин rozetka. Возможны дополнительные задачи по согласованию. Начальная цена обсуждаема.

    Доработка сайтовOpencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сайта магазина

    $500

    Необходимо провести адаптацию шаблона интернет-магазина к новому дизайну. Требуется закрепить верхнее меню, чтобы оно оставалось видимым при прокрутке. Также нужно добавить размеры для товаров, с возможностью изменения стоимости при выборе размера и добавления в корзину. Уточнить сроки и стоимость выполнения работы.

    Доработка сайтов
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сайта магазина

    $300

    Требуется доработка сайта интернет-магазина на платформе OpenCart. В задачи входит внесение правок в дизайне и модулях, согласно ТЗ. Концептуально сайт должен быть похож на rozetka. Возможны дополнительные задачи при согласовании. Начальная цена может быть увеличена после обсуждения.

    Доработка сайтовOpencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    год назад