gordan1987

Необходимо провести адаптацию шаблона интернет-магазина к новому дизайну. Требуется закрепить верхнее меню, чтобы оно оставалось видимым при прокрутке. Также нужно добавить размеры для товаров, с возможностью изменения стоимости при выборе размера и добавления в корзину. Уточнить сроки и стоимость выполнения работы.