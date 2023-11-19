Доработка сайта магазина

$300
Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок97 просмотров
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Нужна доработка сайта магазина https://trast.ua/ на opencart . В прикреплённом файле ТЗ, правки которые нужно сделать. Правки включают как в дизайне так и в модулях. Возможны дополнительные задачи при согласование. Концептуально должен быть похож на rozetka.

Цена начальная возможно повышение при согласование.

24 дня назад
gordan1987
Данило 
36 летУкраина
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
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