Сопоставить структуру

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Необходимо структуру (ОПЕНКАРТ) выгруженную уже на сайт в хаотичном порядке и названиями , сопоставить или распределить товары по структуре (БИТРИКС)

25 дней назад
Захар
Беларусь
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
Заявки фрилансеров
Павел
22 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
24 дня назад
Илья
24 года
2 года в сервисе
Был
4 часа назад
16 отзывов
25 дней назад