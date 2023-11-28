Barba.js и MODX mSearch2

На сайт MODX необходимо интегрировать библиотеку Barba.js для ajax переключения страниц. Основная цель - это работа плеера на сайте без прерывания. Музыка должна играть безперерывно при переходе по страницам. Частично задача сделана, но при переключении по страницам не реинициализируется скрипт mSearch2 и minishop2. Требуется разобраться в особенностях работы JS этих компонентов и связать работу Barba.js с modx. Важно чтобы весь функционал работал и ничего не сломалось.