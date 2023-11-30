Создать модуль перенаправлений для сайта на DLE

$80
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки66 просмотров
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Добрый день. Нужно создать модуль перенаправлений с визуальной админкой для сайта на cms DLE (14.1-17версии), php 7.4 8.1

Перенаправления для стран

Перенаправления для браузеров

Перенаправления по user agent

Более подробное тз обсудим перед началом работы.

21 день назад
httpswww
30 летУганда
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
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