Описание миграции сайта в GoogleCloud (часть дипломной работы)

Добрый день! Мне необходимо для дипломной работы сделать ресерчинг и описание миграции сайта (на CMS Joomla 4) из текущего хостинга в Google Cloud Platform

Также желательно объяснить мне это максимально доступно :)

Нужна только относительная информация о процессе, выполнение самой миграции не требуется

И да, конечно, цена не окончательная, можем обсудить