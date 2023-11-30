Описание миграции сайта в GoogleCloud (часть дипломной работы)

$20
Веб-программированиеОткрыт2 заявки121 просмотр
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Добрый день! Мне необходимо для дипломной работы сделать ресерчинг и описание миграции сайта (на CMS Joomla 4) из текущего хостинга в Google Cloud Platform

Также желательно объяснить мне это максимально доступно :)

Нужна только относительная информация о процессе, выполнение самой миграции не требуется

И да, конечно, цена не окончательная, можем обсудить

21 день назад
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