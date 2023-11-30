Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer. Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать. Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ...
Описание миграции сайта в GoogleCloud (часть дипломной работы)
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Добрый день! Мне необходимо для дипломной работы сделать ресерчинг и описание миграции сайта (на CMS Joomla 4) из текущего хостинга в Google Cloud Platform
Также желательно объяснить мне это максимально доступно :)
Нужна только относительная информация о процессе, выполнение самой миграции не требуется
И да, конечно, цена не окончательная, можем обсудить
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