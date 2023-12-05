Собрать email из описания у Яндекс.Дзен каналов

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка14 просмотров
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В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы:

Отчет можно в TXT или EXCEL файле
Столбец №1 : Название дзен-канала

Столбец №2 : Ссылка на дзен-канал

Столбец №3 : мейл

Есть сервис – https://zenstat.ru/ В нём есть API , где уже есть ссылки на все дзен-каналы и у этих каналов есть описание, в котором указан мейл авторов.

18 дней назад
HarryWong
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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Выбранный исполнитель
Pavel_Demidovic
Павел 
22 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
20 дней назад
$30
1 день
Отличная и очень оперативная работа! Большой спасибо за выполненный заказ и подход к делу. Быстро внёс правки и доработал функционал. Всё работает, как часы ?
Хороший заказчик, всегда был на связи и быстро отвечал на вопросы, было приятно работать
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