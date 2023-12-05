Собрать email из описания у Яндекс.Дзен каналов

В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы:



Отчет можно в TXT или EXCEL файле

Столбец №1 : Название дзен-канала

Столбец №2 : Ссылка на дзен-канал

Столбец №3 : мейл

Есть сервис – https://zenstat.ru/ В нём есть API , где уже есть ссылки на все дзен-каналы и у этих каналов есть описание, в котором указан мейл авторов.