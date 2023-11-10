Создать похожую работу

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Дизайн лендинга для интегратора IT систем

Мы работаем по франчайзингу и реализуем програму 1С для бизнеса и обеспечиваем сопровождение. Могли бы вы сделать схожий сайт но с другими цветами, у нас есть следующие блоки: Шапка+О нас, какие проблемы и риски устраняет договор 1С:ИТС с нашей компанией, Кейсы (текстовый формат), отзывы (видео+текст), о руководителе, Призыв к действию+кнопка, Наша команда, Тест для определения вариванта сопровождения и цены.

месяц назад
guest_1699956826424
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад