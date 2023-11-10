Здравствуйте. Необходимо изменить фон на 47 фотографиях , возможно где-то добавить тени к текстам или элементам креатива. 2 примера фона прикрепляю Доступна оплата рублями, тенге, usdt
Дизайн лендинга (внутренняя страница для уже действующего сайта)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Без примеров ваших работ по LP заявку просьба не оставлять
Есть действующий сайт. Задача сделать редизайн внутренней страницы (любая страница услуги) под лендинг. Набросал смысловой прототип.
Необходим адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобайл)
Разрезал прототип на несколько картинок, к сожалению по другому не получилось загрузить
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
Потрібно гарно відмалювати вектором карту, наприклад: у вкладенні example.png Локацію "перевернута хата" треба так і позначити - якийсь будиночок перевернутий, динозаврів також - це я надішлю іконки зазначити напрямок з вказівником ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $850
Привет всем, нам нужен опытный веб-дизайнер для создания сайта. От вас требуется опыт работы в веб-дизайне, понимание современного UI UX и готовность приступить к работе как можно скорее. О проекте: нам нужен сайт для предстоящего ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрытнет даты
Хочу хороший сайт в своем городе Сайт вот: https://httpremont-master.by/ Нужен дизайн, копирайтинг, и оптимизация только для клиента. Продвижение только через контекст сео не надо. Тема: ремонт бытовой техникаДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 дней назад
- $250
Есть потребность в дизайне полновесного сайта-каталога для строительной компании, работающей в сфере сип-панелей. Дизайнить в Figma. Всего страниц: Главная, Проекты (+ страница самого проекта), Сип-панели и Пиломатериал (две суть почти одинаковые страницы с табличными ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 дней назад
Є розроблений сайт на шаблоні в якому не було інтернет-магазину. https://demo.templatemonster.com/demo/62366.html Після технічних робіт по створенню сайту дизайн зовсім став виглядати неяскраво. Потрібно доробити дизайн, виробити стандарти дизайну, навести лоск, можливо знайти ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 дней назад
- $300
Нужен дизайн десктопной + мобильной версии. Описание проекта + текстовую составляющую для страниц сайта приложил, изучите пожалуйста. Нужна смета постранично десктоп + мобайл. Структура: 1. Главная страница 2. Модуль ERP (лендинг страница) ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт15 дней назад