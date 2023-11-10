Дизайн лендинга (внутренняя страница для уже действующего сайта)

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок207 просмотров
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Есть действующий сайт. Задача сделать редизайн внутренней страницы (любая страница услуги) под лендинг. Набросал смысловой прототип.

Необходим адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобайл)

Разрезал прототип на несколько картинок, к сожалению по другому не получилось загрузить

Дизайн лендинга
месяц назад
youwan
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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