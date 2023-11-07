Сделать хороший лендинг, для продаж. Нужны лиды!!!

Есть потребность в дизайне полновесного сайта-каталога для строительной компании, работающей в сфере сип-панелей. Дизайнить в Figma. Всего страниц: Главная, Проекты (+ страница самого проекта), Сип-панели и Пиломатериал (две суть почти одинаковые страницы с табличными ...
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Хочу хороший сайт в своем городе
Сайт вот: https://httpremont-master.by/
Нужен дизайн, копирайтинг, и оптимизация только для клиента. Продвижение только через контекст сео не надо. Тема: ремонт бытовой техника
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