Сделать хороший лендинг, для продаж. Нужны лиды!!!

Есть потребность в дизайне полновесного сайта-каталога для строительной компании, работающей в сфере сип-панелей. Дизайнить в Figma. Всего страниц: Главная, Проекты (+ страница самого проекта), Сип-панели и Пиломатериал (две суть почти одинаковые страницы с табличными ...