Создать похожую работу

Доброго времени суток. Необходимо доработать готовый дизайн сайта, а именно: видоизменить таблицы на внутренних (в личном кабинете) страницах сайта, также сделать их адаптивный дизайн для мобильных устройств. Количество страниц 5- 6 штук. Кое-где внести ...