Дизайн сайта строительной компании

Есть потребность в дизайне полновесного сайта-каталога для строительной компании, работающей в сфере сип-панелей. Дизайнить в Figma.

Всего страниц: Главная, Проекты (+ страница самого проекта), Сип-панели и Пиломатериал (две суть почти одинаковые страницы с табличными данными), Услуги (+ типовая страница самой услуги), Построенные дома (+ страница самого объекта), типовая страница "О технологии", О компании (внутри выпадающего меню типовые страницы с контентным содержимым), Отзывы, Блог, Видео, Контакты; плюсуем сюда квиз и все попап окна. Прототип - https://esk.one/p/UznM8dFe4G3RZ2 (главная страница с комментариями сведена полностью; по остальным еще дам более развернутые комментарии и пояснения отталкиваясь от визуализации главной).

Ширина контейнера сайта - от 1400. Обязательно под основные разрешения (1920, 1280, планшет, мобильная - фулл адаптив). Бутстрап, сетка - все как полагается. Все ховеры, реакции, наведения, активное/не активное состояние - всё обязательно тщательно предусмотреть.

В плане визуализации отталкиваемся от существующего логотипа - хоть он и далеко не идеальный, но это пока все что есть в плане фирменного стиля. Нужны строгие, продуманные, лаконичные черты, брендовые цвета; взвешенный и грамотный подход. Ориентир на конкуренцию с самыми топовыми сайтами конкурентов. Сделать нужно не так как у них, а лучше, интереснее, продуманнее, приятнее в разрезе визуализации; так, чтобы одним только внешним видом сайта "рвать" их на рынке.

Нужно обязательно изучить и проанализировать основных конкурентов, чтобы в итоге сделать продукт лучше, чем есть у них. Важно погрузиться в эту сферу и создать продукт не просто из аккуратных блоков (в этом случае проще готовый шаблон взять и не париться), а именно визуализировать идею малоэтажного домостроения из сип-панелей и пиломатериала, сделав акцент на итоговой (низкой) стоимости стройки, экологичности и долговечности домов, построенных нашей компанией.

Основной акцент маркетингового продвижения смещен в пользу видео-материалов (обзоры построенных домов, влог, видео-отзывы и прочий полезный видео-контент) - этому важно уделить особое внимание на этапе дизайна.

От вас:

- опыт, подтвержденный портфолио (аккаунты без отзывов не рассматриваются);

- профессиональный подход и лояльность к правкам;

- возможность и умение быть на связи в рабочее время;

- строгое соблюдение сроков (на всё-про-всё максимум 30 дней с учётом правок; желательно, раньше).

От меня:

- развернутые ответы на все поставленные вопросы в любое время;

- понятное ТЗ в виде структуры с комментариями, прототипа;

- своевременная и гарантированная оплата.

Предоплат и авансов не существует.

Либо постоплата, либо поэтапная, либо безопасная сделка.