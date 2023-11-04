Дизайн сайта строительной компании

Є розроблений сайт на шаблоні в якому не було інтернет-магазину. https://demo.templatemonster.com/demo/62366.html Після технічних робіт по створенню сайту дизайн зовсім став виглядати неяскраво. Потрібно доробити дизайн, виробити стандарти дизайну, навести лоск, можливо знайти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть потребность в дизайне полновесного сайта-каталога для строительной компании, работающей в сфере сип-панелей. Дизайнить в Figma.
Всего страниц: Главная, Проекты (+ страница самого проекта), Сип-панели и Пиломатериал (две суть почти одинаковые страницы с табличными данными), Услуги (+ типовая страница самой услуги), Построенные дома (+ страница самого объекта), типовая страница "О технологии", О компании (внутри выпадающего меню типовые страницы с контентным содержимым), Отзывы, Блог, Видео, Контакты; плюсуем сюда квиз и все попап окна. Прототип - https://esk.one/p/UznM8dFe4G3RZ2 (главная страница с комментариями сведена полностью; по остальным еще дам более развернутые комментарии и пояснения отталкиваясь от визуализации главной).
Ширина контейнера сайта - от 1400. Обязательно под основные разрешения (1920, 1280, планшет, мобильная - фулл адаптив). Бутстрап, сетка - все как полагается. Все ховеры, реакции, наведения, активное/не активное состояние - всё обязательно тщательно предусмотреть.
В плане визуализации отталкиваемся от существующего логотипа - хоть он и далеко не идеальный, но это пока все что есть в плане фирменного стиля. Нужны строгие, продуманные, лаконичные черты, брендовые цвета; взвешенный и грамотный подход. Ориентир на конкуренцию с самыми топовыми сайтами конкурентов. Сделать нужно не так как у них, а лучше, интереснее, продуманнее, приятнее в разрезе визуализации; так, чтобы одним только внешним видом сайта "рвать" их на рынке.
Нужно обязательно изучить и проанализировать основных конкурентов, чтобы в итоге сделать продукт лучше, чем есть у них. Важно погрузиться в эту сферу и создать продукт не просто из аккуратных блоков (в этом случае проще готовый шаблон взять и не париться), а именно визуализировать идею малоэтажного домостроения из сип-панелей и пиломатериала, сделав акцент на итоговой (низкой) стоимости стройки, экологичности и долговечности домов, построенных нашей компанией.
Основной акцент маркетингового продвижения смещен в пользу видео-материалов (обзоры построенных домов, влог, видео-отзывы и прочий полезный видео-контент) - этому важно уделить особое внимание на этапе дизайна.
От вас:
- опыт, подтвержденный портфолио (аккаунты без отзывов не рассматриваются);
- профессиональный подход и лояльность к правкам;
- возможность и умение быть на связи в рабочее время;
- строгое соблюдение сроков (на всё-про-всё максимум 30 дней с учётом правок; желательно, раньше).
От меня:
- развернутые ответы на все поставленные вопросы в любое время;
- понятное ТЗ в виде структуры с комментариями, прототипа;
- своевременная и гарантированная оплата.
Предоплат и авансов не существует.
Либо постоплата, либо поэтапная, либо безопасная сделка.
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