Веб дизайн

$850
Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок140 просмотров
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Привет всем, нам нужен опытный веб-дизайнер для создания сайта. От вас требуется опыт работы в веб-дизайне, понимание современного UI UX и готовность приступить к работе как можно скорее. О проекте: нам нужен сайт для предстоящего мероприятия.

месяц назад
guest_1699613920124
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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