Здравствуйте, уважаемые заказчики
Предлагаю свои услуги по разработке веб-сайтов, лендингов (landing page), работе с контентом, консультации по web и digital.
• Профессиональная верстка с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования
• Внесение изменений и доработка сайтов, адаптация к мобильным устройствам
• Разработка интерфейсов, подключение сервисов, подключение платежных систем
• Подбор хостинга для размещения сайтов, помощь в подборе доменных имен
• Ретуширование и обработка изображений
• Поиск и наполнение контентом
• Ввод и обработка данных
• Логотипы (креативные и интересные)
• Креатив (для соцсетей, для контекстной рекламы, баннеры)
Буду рада общению и работе вместе с Вами
Портфолио
- Создание сайта для строительного мастера2 просмотра
- Логотип для косметического бренда3 просмотра
- Создание сайта для дизайнера2 просмотра
- Создание сайта1 просмотр
- Дизайн сайта для трейдера1 просмотр
- Наполнение сайта3 просмотра
- Наполнение сайта3 просмотра
- Разработка дизайна4 просмотра
- Верстка готового макета1 просмотр
- Создание дизайна для Макдональдс2 просмотра
- Созданий и дизайн чек-листа1 просмотр
- Дизайн логотипа1 просмотр