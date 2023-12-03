Здравствуйте, уважаемые заказчики

Предлагаю свои услуги по разработке веб-сайтов, лендингов (landing page), работе с контентом, консультации по web и digital.

• Профессиональная верстка с использованием современных плагинов, скриптов и языков web-программирования

• Внесение изменений и доработка сайтов, адаптация к мобильным устройствам

• Разработка интерфейсов, подключение сервисов, подключение платежных систем

• Подбор хостинга для размещения сайтов, помощь в подборе доменных имен

• Ретуширование и обработка изображений

• Поиск и наполнение контентом

• Ввод и обработка данных

• Логотипы (креативные и интересные)

• Креатив (для соцсетей, для контекстной рекламы, баннеры)

Буду рада общению и работе вместе с Вами