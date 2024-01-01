Создам дизайн стильного и современного лэндинга, сайта
Портфолио https://www.behance.net/Artur_Meleshko
С удовольствием делаю:
✅ Дизайн landing page
✅ Дизайн сайта
✅ Дизайн интернет-магазина
✅ Адаптивы для мобильной и планшетной версий
✅ Прототипы
Работаю в Figma
В любой момент можем созвониться и обсудить детали в аудио/видео звонке
Я готов приступить к работе над вашим проектом и создать сайт, который будет впечатлять и привлекать внимание вашей целевой аудитории. Свяжитесь со мной удобным для вас способом и обсудим детали.
Для связи:
✅ Wattsapp +90 5528295742
Портфолио
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#2491