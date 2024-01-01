Создам дизайн стильного и современного лэндинга, сайта

Портфолио https://www.behance.net/Artur_Meleshko

С удовольствием делаю:

✅ Дизайн landing page

✅ Дизайн сайта

✅ Дизайн интернет-магазина

✅ Адаптивы для мобильной и планшетной версий

✅ Прототипы

Работаю в Figma

В любой момент можем созвониться и обсудить детали в аудио/видео звонке

Я готов приступить к работе над вашим проектом и создать сайт, который будет впечатлять и привлекать внимание вашей целевой аудитории. Свяжитесь со мной удобным для вас способом и обсудим детали.

Для связи:

✅ Телеграмм: @ArtMelBy

✅ Wattsapp +90 5528295742