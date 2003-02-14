Я створюю дизайн, який робить світ сучасним і якісним.
Маю досвід у галузі веб-дизайну, дизайну інтерфейсів - 1 рік.
Спеціалізація: створення сайтів, створення інтерфейсів, створення мобільних додатків, розробка дизайну лендінгів та редизайн сайтів.
Навички: я працюю у Figma, також використовую Adobe (Photoshop, Illustrator).
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📌 https://www.behance.net/3602ac04
Моя ціль - це пошук цікавих проєктів для співпраці на фриланс-порталі, де я зможу використовувати свої творчі здібності та досвід для створення вражаючих дизайнів.
Працюючи зі мною, ви отримаєте якісні та естетично приємні дизайнерські рішення, а також пунктуальність та професіоналізм у виконанні завдань.
Портфолио
- Dicoin - Landing Pageнет просмотров
- Design Landing Page - AntiCodeнет просмотров
- AYA - Landing Page Designнет просмотров
- Design for Websites DUROTANнет просмотров
- InkCouture - fashion web-sites.1 просмотр
- KingCrollers - сайт для найсмачніших пончиків.нет просмотров
- Arbiwave - сайт для арбітражної компанії.нет просмотров
- Appinispire - web-sites design.нет просмотров
- BrokerName - сайт Forex тематики (example 2).нет просмотров
- BrokerName - сайт Forex тематики.нет просмотров
- FinTrade - сайт Forex тематики.нет просмотров