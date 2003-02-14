Web-design, design interface, Landing Page.

Я створюю дизайн, який робить світ сучасним і якісним.

Маю досвід у галузі веб-дизайну, дизайну інтерфейсів - 1 рік.

Спеціалізація: створення сайтів, створення інтерфейсів, створення мобільних додатків, розробка дизайну лендінгів та редизайн сайтів.

Навички: я працюю у Figma, також використовую Adobe (Photoshop, Illustrator).

Портфоліо

🎨 https://freelancehunt.com/freelancer/olha_makhota.html#portfolio ,

📌 https://dribbble.com/iamolaaaa ,

📌 https://www.behance.net/3602ac04

Моя ціль - це пошук цікавих проєктів для співпраці на фриланс-порталі, де я зможу використовувати свої творчі здібності та досвід для створення вражаючих дизайнів.

Працюючи зі мною, ви отримаєте якісні та естетично приємні дизайнерські рішення, а також пунктуальність та професіоналізм у виконанні завдань.