Anna_Omgcreative

Анна Anna_Omgcreative

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
день назад
Профессиональный UX/UI-дизайн для вашего бизнеса. Работаю качественно и всегда в срок.

👋 ОБО МНЕ

Привет! Меня зовут Анна и я обожаю свою работу, и специализируюсь на разработке UI/UX дизайна для различных типов веб-сайтов, мобильных приложений и других интерфейсов. Мое знание дизайна включает в себя все аспекты, такие как типографика, стилистика и композиция. Я умею создавать удобные и интуитивно понятные дизайны, которые привлекают новых клиентов и способствуют увеличению продаж товаров или услуг.

👉 ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Одностраничные сайты, корпоративные, интернет магазин, мобильные приложения, сайты визитки и все что можно задизайнить

👉 МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сроки
• Качество
• Только современный дизайн
• Задачи любой сложности

🎯Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.

👉 ОБРАЗОВАНИЕ

Shendrikov Education - UI/UX Design
- Ссылка на диплом
- Показать аккредитацию

Genius Space. Web-designer

- Ссылка на диплом
- Показать аккредитацию

UXtoast

- Ссылка на диплом
- Показать аккредитацию

💳 ОПЛАТА

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ WEBLANCER ДОСТУПНА ТОЛЬКО НА КРИПТОВАЛЮТНЫЙ КОШЕЛЕК В USDT ЛИБО ПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАММ

📲 Всегда на связи

Электронная почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/anna_OmgCreative

Сайт: https://omg-creative.com/

Behance: https://www.behance.net/OmgCreative

#11Адаптивный дизайн
#33Figma
#34Дизайн лендингов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#119
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Дизайн сайтов

Портфолио

Отзывы заказчиков

whoisflogiston
Георгий 
33 года
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$350
10 баллов
год назад
Подготовка адаптивов по утвержденному дизайну многостраничного сайта
FigmaАдаптивный дизайн
Работать с ребятами из OMG очень понравилось. Дизайн сделан качественно, все задачи отрабатывают оперативно, так же всегда на связи и необходимые правки вносили быстро. Были моменты, которые стоило отдельно обсудить – Анна и Георгий посоветовали наиболее подходящее решение, основываясь на своей экспертизе. Всгде приятно работать с профессионалами, которые знают своё дело) Спасибо!
Работаем не первый раз и все супер! Георгий всегда быстро реагирует на сообщения, что не может не радовать, очень быстро приходим к общему решению. Рады сотрудничеству и надеемся в дальнейшем поработать еще с командой MatchMoveMachine. Рекомендуем однозначно к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_1707245494866
год в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Дизайн блоков
Дизайн лендингов
Большое спасибо за качественную доработку дизайна и быструю работу. Все пожелания учтены, все правки вносятся быстро. Рекомендую Анну, как дизайнера с хорошим вкусом и как ответственного исполнителя.
Сотрудничеством довольна, понятное и четко составленное тз. Без задержки оплаты. Спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $250от 7 дней
#24
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $250от 10 дней
#222
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $250от 10 дней
#569