👋 ОБО МНЕ
Привет! Меня зовут Анна и я обожаю свою работу, и специализируюсь на разработке UI/UX дизайна для различных типов веб-сайтов, мобильных приложений и других интерфейсов. Мое знание дизайна включает в себя все аспекты, такие как типографика, стилистика и композиция. Я умею создавать удобные и интуитивно понятные дизайны, которые привлекают новых клиентов и способствуют увеличению продаж товаров или услуг.
👉 ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Одностраничные сайты, корпоративные, интернет магазин, мобильные приложения, сайты визитки и все что можно задизайнить
👉 МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сроки
• Качество
• Только современный дизайн
• Задачи любой сложности
🎯Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.
👉 ОБРАЗОВАНИЕ
Shendrikov Education - UI/UX Design
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Genius Space. Web-designer
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UXtoast
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💳 ОПЛАТА
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ WEBLANCER ДОСТУПНА ТОЛЬКО НА КРИПТОВАЛЮТНЫЙ КОШЕЛЕК В USDT ЛИБО ПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАММ
📲 Всегда на связи
Электронная почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/anna_OmgCreative
Сайт: https://omg-creative.com/
Behance: https://www.behance.net/OmgCreative
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