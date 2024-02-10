Профессиональный UX/UI-дизайн для вашего бизнеса. Работаю качественно и всегда в срок.

👋 ОБО МНЕ

Привет! Меня зовут Анна и я обожаю свою работу, и специализируюсь на разработке UI/UX дизайна для различных типов веб-сайтов, мобильных приложений и других интерфейсов. Мое знание дизайна включает в себя все аспекты, такие как типографика, стилистика и композиция. Я умею создавать удобные и интуитивно понятные дизайны, которые привлекают новых клиентов и способствуют увеличению продаж товаров или услуг.

👉 ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Одностраничные сайты, корпоративные, интернет магазин, мобильные приложения, сайты визитки и все что можно задизайнить

👉 МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Сроки

• Качество

• Только современный дизайн

• Задачи любой сложности

🎯Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.

👉 ОБРАЗОВАНИЕ

Shendrikov Education - UI/UX Design

- Ссылка на диплом

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Genius Space. Web-designer

- Ссылка на диплом

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UXtoast

- Ссылка на диплом

- Показать аккредитацию

💳 ОПЛАТА

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ WEBLANCER ДОСТУПНА ТОЛЬКО НА КРИПТОВАЛЮТНЫЙ КОШЕЛЕК В USDT ЛИБО ПИШИТЕ В ТЕЛЕГРАММ

📲 Всегда на связи

Электронная почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/anna_OmgCreative

Сайт: https://omg-creative.com/

Behance: https://www.behance.net/OmgCreative