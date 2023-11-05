Мобильное приложение для доставки шаурмы
Дизайн мобильных приложений
Добавлена2019 просмотров
2 месяца назад
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Какова была цель проекта?
Цель создания мобильного приложения для доставки шаурмы - удовлетворить потребности клиентов в разнообразии и высоком качестве шаурмы, предоставить удобную платформу для заказа и оплаты, а также обеспечить быструю и надежную доставку на дом. Мы стремимся упростить процесс выбора и заказа шаурмы, чтобы клиентам было удобнее и быстрее наслаждаться любимыми блюдами без лишних хлопот.
Что было сделано?
Исследования
UX / дизайн пользовательского интерфейса
Какие инструменты использовались?
Figma
Adobe Photoshop
Spine 2D
Midjourney
Вы также можете узнать больше о проекте на Behance: https://www.behance.net/gallery/183295011/Mobile-app-MrShawarmer