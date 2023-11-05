Мобильное приложение для доставки шаурмы

Какова была цель проекта?

Цель создания мобильного приложения для доставки шаурмы - удовлетворить потребности клиентов в разнообразии и высоком качестве шаурмы, предоставить удобную платформу для заказа и оплаты, а также обеспечить быструю и надежную доставку на дом. Мы стремимся упростить процесс выбора и заказа шаурмы, чтобы клиентам было удобнее и быстрее наслаждаться любимыми блюдами без лишних хлопот.

Что было сделано?

Исследования

UX / дизайн пользовательского интерфейса

Какие инструменты использовались?