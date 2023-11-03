Одностраничный сайт для стрелкового клуба

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
1536 просмотров
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Какова была цель проекта?

Основная цель веб-сайта - предоставить посетителям полную и точную информацию о клубе и его услугах, а также помочь привлечь новых членов и удержать существующих.

Что было сделано?

  • Исследования

  • UX / UI дизайн

Какие инструменты были использованы?