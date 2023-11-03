Одностраничный сайт для стрелкового клуба
Дизайн сайтов
Добавлена1536 просмотров
2 месяца назад
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Какова была цель проекта?
Основная цель веб-сайта - предоставить посетителям полную и точную информацию о клубе и его услугах, а также помочь привлечь новых членов и удержать существующих.
Что было сделано?
Исследования
UX / UI дизайн
Какие инструменты были использованы?
Figma
Adobe Photoshop
Вы также можете узнать больше о проекте на Behance:
https://www.behance.net/gallery/171150161/Landing-Page-Shooter-Club