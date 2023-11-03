Одностраничный сайт для стрелкового клуба

Какова была цель проекта?

Основная цель веб-сайта - предоставить посетителям полную и точную информацию о клубе и его услугах, а также помочь привлечь новых членов и удержать существующих.

Что было сделано?

Исследования

UX / UI дизайн

Какие инструменты были использованы?