Дизайн интернет магазина по продаже вина

Какова цель проекта?

Разработать сайт винного магазина, обеспечивающий удобный интерфейс для просмотра и заказа разнообразного ассортимента вин, интегрирующий систему онлайн-оплаты и предлагающий подробную информацию о каждом вине, включая описание, рейтинг и отзывы, для обеспечения удовлетворенности покупателей и удовлетворения их предпочтений и потребностей.

Что было сделано?

Исследование

UX/UI-дизайн

Какие инструменты использовались?

Figma

Adobe Photoshop

Вы также можете узнать больше о проекте на Behance: https://www.behance.net/gallery/174375201/Winery-(e-commerce)