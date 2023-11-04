Дизайн интернет магазина по продаже вина
Дизайн сайтов
Добавлена911 просмотров
2 месяца назад
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Какова цель проекта?
Разработать сайт винного магазина, обеспечивающий удобный интерфейс для просмотра и заказа разнообразного ассортимента вин, интегрирующий систему онлайн-оплаты и предлагающий подробную информацию о каждом вине, включая описание, рейтинг и отзывы, для обеспечения удовлетворенности покупателей и удовлетворения их предпочтений и потребностей.
Что было сделано?
Исследование
UX/UI-дизайн
Какие инструменты использовались?
Figma
Adobe Photoshop
Вы также можете узнать больше о проекте на Behance: https://www.behance.net/gallery/174375201/Winery-(e-commerce)