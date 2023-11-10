Создать одностраничный лендинг)
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Здравствуйте,нужен веб-дизайнер для создания многостраничного сайта.
Тематику, тз и прочее скину после отклика!
Бюджет от 10000 до 100000 рублей!
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