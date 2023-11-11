Дизайн страницы браузерного расширения Cloudfave

Cloudfave - расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции - такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном списке (при создании загрузке существующего профиля локальные закладки в этом режиме туда не добавляются, но и не удаляются локально).

Логотип сейчас есть, но возможно, стоит его улучшить. Цвет кнопок и лого сейчас - насыщенный синий не очень тёмного оттенка, но возможны разные варианты, предлагайте.

Сайта сейчас нет совсем, и идей, как его сделать, тоже пока нет.

Мне понравились несколько ваших работ на IT тематику, возможно, вы смогли бы что-то придумать и сделать?

Хочется небольшой минималистичный, но оригинальный сайт. Возможно, в формате лендинга с анимациями по мере прокрутки (но не очень длинного), возможно, просто сайт-визитка на 3-4 подстраницы.

Нужно описать суть расширения понятными словами (сделать небольшие куски текста), нарисовать красивую графику, иллюстрирующую процесс синхронизации между браузерами (?), мобильные устройства (телефоны и планшеты) рисовать наверное смысла нет, т.к. нет их поддержки, и видимо не будет.

Нужно включить на отдельную страницу соглашение о конфиденциальности (оно есть, но пока только на английском). Вообще основная ЦА - за рубежом, поэтому можно начать только с английской версии, в крайнем случае - сделать английскую и русскую. Или вообще переводы отдельно потом закажу уже, но нужен механизм переключения языка.

С уважением, Александр.