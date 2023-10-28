Обучение продвижению под Google и закупки ссылок

$6
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки22 просмотра
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Хотелось бы научиться продвигаться под Google. Прошу предложить план занятий(что будем обсуждать-изучать).

Закупка ссылок, структура сайта, анализ конкурентов, другие методы.

Платить могу 500 рублей за час занятий(чуть меньше 6 долларов), но заниматься бы хотел на постоянной основе.

Глубоко изучить ссылки - как проанализировать чужой профиль, с какой скоростью и где покупать, про пирамиды ссылок и дропы.

2 месяца назад
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад