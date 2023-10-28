Обучение продвижению под Google и закупки ссылок

Хотелось бы научиться продвигаться под Google. Прошу предложить план занятий(что будем обсуждать-изучать).

Закупка ссылок, структура сайта, анализ конкурентов, другие методы.

Платить могу 500 рублей за час занятий(чуть меньше 6 долларов), но заниматься бы хотел на постоянной основе.

Глубоко изучить ссылки - как проанализировать чужой профиль, с какой скоростью и где покупать, про пирамиды ссылок и дропы.