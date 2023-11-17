Продвижение веб-сайта karty-taro.com.ua

Хотелось бы научиться продвигаться под Google. Прошу предложить план занятий(что будем обсуждать-изучать). Закупка ссылок, структура сайта, анализ конкурентов, другие методы. Платить могу 500 рублей за час занятий(чуть меньше 6 долларов), но заниматься бы ...
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Здравствуйте.
Адрес веб-сайта - в заголовке проекта.
Жду ваших предложений по ожидаемым результатам и тарифам.
Описание вашей компании, опыта работы и кейсы - обязательно.
С ув. Сергей.
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