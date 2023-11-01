Настроить рекламную кампанию google ads

Приветствую.

Оплачу консультацию, а также помощь в правильной настройки рекламной компании google ads.

Предпочтение отдам людям с опытом в этой сфере, так как сам не обладаю знаниями.

Исполнителя буду выбирать по отзывам по теме моего проекта.