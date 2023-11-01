Настроить рекламную кампанию google ads

1 Провести глубокий технический анализ двух веб-сайтов для выявления стратегии SEO. 2 Подготовить подробные отчеты, ответить на наши вопросы 3 Определить и объяснить используемые технологии на обоих веб-сайтах. 4 Разработать подробное техническое задание на основе анализа и предоставить ...
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Приветствую.
Оплачу консультацию, а также помощь в правильной настройки рекламной компании google ads.
Предпочтение отдам людям с опытом в этой сфере, так как сам не обладаю знаниями.
Исполнителя буду выбирать по отзывам по теме моего проекта.
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