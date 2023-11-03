Продвижение бизнеса в Facebook

В топовое международное брачное агентство на постоянной основе требуются операторы чата (переводчики). Работа удалена. ??Требования: знание английского базовое; опытный пользователь ПК и Internet; грамотность, ответственность, коммуникабельность; усидчивость, нацеленность на результат. ...
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Для существующей компании (Автомастерская) требуется продвижение через Facebook.
Цель увеличить число локальных клиентов, охватить аудиторию по месту расположения.
Требуется специалист для помощи администратору в настройке страницы.
А так же помощь в разработке стратегии продвижения локального бизнеса через страницу Facebook.
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