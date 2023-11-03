Продвижение бизнеса в Facebook

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Для существующей компании (Автомастерская) требуется продвижение через Facebook.

Цель увеличить число локальных клиентов, охватить аудиторию по месту расположения.

Требуется специалист для помощи администратору в настройке страницы.

А так же помощь в разработке стратегии продвижения локального бизнеса через страницу Facebook.

месяц назад
Yulia_northaest
Юлия 
30 летВеликобритания
2 года в сервисе
Была
5 дней назад