Seo оптимизация и продвижение и настройка Google Ads

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок17 просмотров
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Интересует сео продвижения данного сайта. ( https://up-game.pro )

Просьба - указывать стоимость работ, план работ (коротко что будете делать ) 

Сайт нужно подготовить перед рекламой в google ads, устранить все недочеты.

месяц назад
VYICHICH
27 летБеларусь
год в сервисе
Был
21 день назад