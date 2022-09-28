Необходим опытный веб-разработчик для решения проблемы с предпросмотром ссылок на сайте WordPress. Задачи включают анализ и исправление мета-тегов Open Graph и Twitter Cards, а также тестирование ссылок на различных платформах, чтобы обеспечить корректное отображение изображения и описания при их публикации в социальных сетях.