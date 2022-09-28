Требуется доработка деталей в дизайне UI/UX для игрового сайта с целью улучшения визуального восприятия и повышения удобства взаимодействия. Рассматриваются портфолио, связанное с игровыми сайтами.
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется доработка двух сайтов на WordPress, включая создание системы выдачи товаров с использованием API и интеграцию платежных систем. Необходима реализация управления товарами, уведомлений для пользователей, мониторинга остатков и партнерской программы. Также нужно обновить разделыВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется доработка существующего сайта с использованием технологий Vue.js и TypeScript для фронтенда, PHP для бэкенда, а также Next.js для админки. Основные задачи включают авторизацию, исправление багов и доработку задач. Опыт работы с указанными технологиями является обязательным.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо создать VPN-сервис в Telegram. Ожидается разработка четкого плана работы, который будет включать все этапы реализации проекта. Проект требует навыков в системном администрировании и понимания работы VPN-технологий.Системное администрирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка существующего сайта с использованием Vue.js и TypeScript. Основные задачи: подключение API, авторизация через соцсети, устранение ошибок в товарах, создание системы тикетов и настройка SEO. Необходимо запушить файлы на репозитории и настроить взаимодействие Git с хостингом.Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужна помощь в разработке собственного VPN-сервиса. Ищу специалистов с опытом в создании VPN-продуктов для обсуждения плана разработки и реализации проекта. Опыт в системном администрировании приветствуется.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Ищется специалист для настройки контекстной рекламы в Google и Yandex для сайта, предлагающего читы и софты для игр. Необходим опыт в данной тематике и понимание специфики. Предоставьте план настройки для оценки возможностей и подхода к работе.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Ищем специалиста для настройки Google Ads для сайта по читам. Необходимо настроить рекламу так, чтобы избежать ненужных затрат. Опыт работы с контекстной рекламой и конкурентами в данной нише будет преимуществом. Ждем предложений от квалифицированных фрилансеров.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется SEO оптимизация и настройка Google Ads для сайта. Необходимо устранить недочеты и подготовить сайт к рекламе. Укажите стоимость работ и краткий план действий.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрытгод назад
Требуется SEO оптимизация и продвижение сайта с устранением всех недочетов перед запуском рекламы в Google Ads. Укажите стоимость работ и краткий план действий.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
Необходимо оптимизировать сайт на WordPress для повышения скорости загрузки и улучшения работы с изображениями. Задача включает в себя анализ текущей производительности и внедрение необходимых изменений для ускорения работы сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо провести SEO-продвижение сайта на платформе WordPress. В задачи входит настройка метатегов, OG метатегов, а также проверка индексации в поисковых системах Google и Яндекс. Требуется также подключение тегов на ссылки и медиафайлы.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим опытный веб-разработчик для решения проблемы с предпросмотром ссылок на сайте WordPress. Задачи включают анализ и исправление мета-тегов Open Graph и Twitter Cards, а также тестирование ссылок на различных платформах, чтобы обеспечить корректное отображение изображения и описания при их публикации в социальных сетях.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется видеомонтаж рекламного ролика для сайта по продаже читов. Ролик можно сделать с озвучкой. Приветствуются примеры ранее выполненных работ. В тексте для озвучки указаны ключевые моменты о функционале и ассортименте читов для популярных игр. Направление работы включает создание привлекательного контента для целевой аудитории.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт на основе готового дизайна в Figma. Задачи включают HTML-верстку, создание бэкенда и обеспечение мобильной адаптации. Ожидается качественное исполнение с учетом всех деталей.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад