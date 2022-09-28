VYICHICH

Никита Марадон VYICHICH

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
11 часов назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$40
10 баллов
2 года назад
Оптимизация сайта на wordpress
WordPressОптимизация кода
спасибо за предоставленную работу, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую!
Спасибо, поработали над оптимизацией сайта, меня всё устраивает и буду ещё обращаться.
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Zverzor
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать сайт ( Дизайн готовый в фигма )
Figma
Никита хороший заказчик, всегда на связи, может общаться голосом. Это экономит время и лучше доносится информация. Оплата без проблем, к сотрудничеству рекомендую
Александр очень качественно подходит к своей работе , приятный в общении, отзывчивый человек. Отличный исполнитель . Рекомендую к сотрудничеству! Выполнил свою работу на 100%
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