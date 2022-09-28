Нужно сделать сайт ( Дизайн готовый в фигма )

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок520 просмотров

Что нужно сделать? 

1. Верстка 

2. Бэкенд

3. Мобильная адаптация 

Figma
3 года назад
VYICHICH
29 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

Zverzor
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
5 дней
Escrow
Александр очень качественно подходит к своей работе , приятный в общении, отзывчивый человек. Отличный исполнитель . Рекомендую к сотрудничеству! Выполнил свою работу на 100%
Никита хороший заказчик, всегда на связи, может общаться голосом. Это экономит время и лучше доносится информация. Оплата без проблем, к сотрудничеству рекомендую

Заявки фрилансеров

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