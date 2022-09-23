Вёрстка страниц для маркетплейса, есть шаблон React

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок892 просмотра

Имеется купленный шаблон

http://preview.themeforest.net/item/varaus-hotel-booking-react-template/full_screen_preview/33363942?_ga=2.82556886.1375164678.1662725069-1416277637.1662725069

нужно из него сверстать страницы для маркетплейса (ориентир это cms cs cart

демо https://booking.demos.mv.cs-cart.com/cf8539a87fa83ab6/?_ga=2.83953369.1501108894.1663956543-944148782.1663956542

Предлагайте стоимость всей работы, а также стоимость верстки отдельной страницы

3 года назад
tradecopyru
Павел 
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Заявки фрилансеров

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