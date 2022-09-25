Сверстать две страницы простого макета

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Завершен52 заявки717 просмотров

Оставляйте ваш телеграм 

3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Fraze15
Алина 
21 год
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$4
2 дня
Работа выполнена хорошо, все правки учтены. К сотрудничеству рекомендую!
Хороший заказчик, всегда был на связи, оплата была произведена вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество К сотрудничеству рекомендую

Заявки фрилансеров

Fraze15
Алина 
21 год
5 лет в сервисе
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месяц назад
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