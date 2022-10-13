Требуется верстальщик или программист для создания интернет-магазина на WP или OpenCart. Задача включает сверстку 15 макетов, перенос всех товаров и страниц с текущего сайта, а также реализацию различных функций, таких как регистрация пользователей, интеграция с платежными системами, создание личных кабинетов и настройка доставки. Ожидается ответственный подход исполнителя и готовность к взаимодействию.