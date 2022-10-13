Перенести новый дизайн на старый с технологией vue

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок439 просмотров

Нужно сверстать новый интерфейс и новый интерфейс на старый при этом оставив логику которая написана на vue.js

https://www.figma.com/file/dbJjtQtXqIZrtvVB4CYQzY/Untitled

Vue.js
3 года назад
arteiomchislin
Артём 
22 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

madara_esh
26 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$150
5 дней
Escrow
Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

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