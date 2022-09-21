Натяжка сайта на wordPress и доработка фич.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок1255 просмотров

Нужно сделать натяжку на вордпрес и допилить некоторые фичи.

Есть домен и хостинг от ХостикQ

Есть готовая верстка, и основной функционал. Верстска оч. простая. Минимум картинок, анимации. Суть сайта это тренажер для отработки английских слов и возможность записывать новые.

То есть есть готовые слова и перевод к ним, юзер выбирает набор слов и тренирует их.Нужно реализовать возможность добавления новых наборов слов админом на сайте через админку вордпрес. Сама логика работы тренажера уже готова. Более детальное объяснение и полное тз обсудим лично. Также скину архив с файлами проекта.  Не хочу публично его размещать.

Так же нужно будет реализовать вход/регистрация. Отправка обратной формы. Прикрутить платежную систему к сайту, эту - fondy.ua.(там все просто у них готовый плагин, просто копипаст=)) 

Верстка реализована на SCSS/html/js. 

Дедлайн вы ставите себе сами и говорите мне. Можно использовать любые библиотеки и плагины.

Более подробно уже будем обсуждать лично. Прошу отзываться только тех кто готов выполнить все качественно. Спасибо!

HTMLJavaScriptSCSSWordPress
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