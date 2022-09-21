Нужно сделать натяжку на вордпрес и допилить некоторые фичи.

Есть домен и хостинг от ХостикQ

Есть готовая верстка, и основной функционал. Верстска оч. простая. Минимум картинок, анимации. Суть сайта это тренажер для отработки английских слов и возможность записывать новые.

То есть есть готовые слова и перевод к ним, юзер выбирает набор слов и тренирует их.Нужно реализовать возможность добавления новых наборов слов админом на сайте через админку вордпрес. Сама логика работы тренажера уже готова. Более детальное объяснение и полное тз обсудим лично. Также скину архив с файлами проекта. Не хочу публично его размещать.

Так же нужно будет реализовать вход/регистрация. Отправка обратной формы. Прикрутить платежную систему к сайту, эту - fondy.ua.(там все просто у них готовый плагин, просто копипаст=))

Верстка реализована на SCSS/html/js.

Дедлайн вы ставите себе сами и говорите мне. Можно использовать любые библиотеки и плагины.

Более подробно уже будем обсуждать лично. Прошу отзываться только тех кто готов выполнить все качественно. Спасибо!