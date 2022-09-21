Необхідно підключити платіжну систему WayForPay для сайту з уже готовою версткою. Після вибору послуги та успішної оплати, система повинна відправляти команди в RCON консоль та зберігати дані про транзакцію в базі даних. Включає 7 послуг з обробкою інформації: id, nickname, date, price, service.
Натяжка сайта на wordPress и доработка фич.
Нужно сделать натяжку на вордпрес и допилить некоторые фичи.
Есть домен и хостинг от ХостикQ
Есть готовая верстка, и основной функционал. Верстска оч. простая. Минимум картинок, анимации. Суть сайта это тренажер для отработки английских слов и возможность записывать новые.
То есть есть готовые слова и перевод к ним, юзер выбирает набор слов и тренирует их.Нужно реализовать возможность добавления новых наборов слов админом на сайте через админку вордпрес. Сама логика работы тренажера уже готова. Более детальное объяснение и полное тз обсудим лично. Также скину архив с файлами проекта. Не хочу публично его размещать.
Так же нужно будет реализовать вход/регистрация. Отправка обратной формы. Прикрутить платежную систему к сайту, эту - fondy.ua.(там все просто у них готовый плагин, просто копипаст=))
Верстка реализована на SCSS/html/js.
Дедлайн вы ставите себе сами и говорите мне. Можно использовать любые библиотеки и плагины.
Более подробно уже будем обсуждать лично. Прошу отзываться только тех кто готов выполнить все качественно. Спасибо!
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