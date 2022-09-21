Вёрстка одной страницы

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Закрыт105 заявок1285 просмотров

У нас готово 8 страниц, осталось сделать одну. Предыдущий верстальщик пропал. 

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3 года назад
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#1
HTML-верстка
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