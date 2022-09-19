Закончить верстку сайта интернет магазина на Opencart.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок331 просмотр

Есть интернет магазин Opencart + PHP, дизайн готовый в Фигме. Частично верстка сделана, но некачественно, требуется ровная, качественная и чистая верстка.

FigmaOpencartPHP
3 года назад
Slava_epic
Вячеслав 
29 лет
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
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