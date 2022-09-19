Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок221 просмотр

Нужен сейчас свободный верстальщик. Можно начинающего уровня.

Нужно собрать форму на vue или другом фреймворке (опросник).

Работа интересная, связанная с медициной.

Оставляйте сразу ваш телеграм.

Vue.js
3 года назад
alex19sh
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