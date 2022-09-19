Требуется опытный верстальщик для HTML-верстки сайта. Необходимы навыки ручной верстки с соблюдением Pixel Perfect, оптимизация кода и кроссбраузерная совместимость. Верстка должна пройти тест на скорость загрузки и корректно отображаться на всех устройствах. Обратите внимание на требования к формам и дизайну. Оплата поэтапная, после проверки каждой страницы.
Верстка
Нужен сейчас свободный верстальщик. Можно начинающего уровня.
Нужно собрать форму на vue или другом фреймворке (опросник).
Работа интересная, связанная с медициной.
Оставляйте сразу ваш телеграм.
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