Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.адаптивность. CSS3, SCSS, HTML5, JavaScript , React Redux
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК. что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания уверен в Т3 всего не учтешь, по этому я сам, на основе 2-ух летного опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Гарантия на верстку? В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свой ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- Gmail
- Telegram
- Везде, где надо
- всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-даю консультации по макету
-не беру предоплату*
-всегда на связи
Род занятий
-Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная Только чистый и понятный код.
-Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
-CSS3\JS анимация сайтов
-React
-Redux
Портфолио
- Адаптивная Верстка 5 страницы14 просмотров
- Адаптивная Верстка 2 страницы11 просмотров
- Адаптивная Верстка 5 страницы + UI/UX Дизайн18 просмотров
- ПОД КЛЮЧ16 просмотров