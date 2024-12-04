Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.адаптивность. CSS3, SCSS, HTML5, JavaScript , React Redux

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК. что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК. что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания уверен в Т3 всего не учтешь, по этому я сам, на основе 2-ух летного опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! ?

Гарантия на верстку? В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свой ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Gmail

Telegram

Везде, где надо

Готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-даю консультации по макету

-не беру предоплату*

-всегда на связи

Род занятий

-Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная Только чистый и понятный код.

-Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

-CSS3\JS анимация сайтов

-React

-Redux