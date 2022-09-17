Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.
Верстка главной и внутренней страницы сайта на Opencart
Есть интернет-магазин на Opencart, нужно по новым макетам переверстать главную и карточку товара
Кандидатам скину макет в Figma и сам сайт
Если не бот пишите: 11256
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