Верстка главной и внутренней страницы сайта на Opencart

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок629 просмотров

Есть интернет-магазин на Opencart, нужно по новым макетам переверстать главную и карточку товара

Кандидатам скину макет в Figma и сам сайт

Если не бот пишите: 11256

FigmaOpencart
3 года назад
jobverstk
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Айбек
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Григорян
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Файзулин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Петро
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ратмир
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Немченко
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
3 года назад
Олег
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
11 отзывов
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Степан
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка на сайте

    Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.

    WordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка ПО - Сайт под ключ

    $500

    Требуется перенос сайта с Joomla на новый продвинутый движок. Необходимо доработать стили, сделать сайт адаптивным для разных устройств, сохранив текущий дизайн. Функционал включает авторизацию через соцсети, размещение постов, викторину и голосование.

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта, адаптивно, предлагайте свои услуги

    $28

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта. Ожидаются предложения по стоимости услуг. Важно предоставить разумные цены для привлечения заказчика. Укажите свои навыки и опыт в верстке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстальщик для правок на сайте

    Требуется верстальщик для внесения правок в дизайн сайта. Все необходимые изображения и материалы предоставлены в Figma. Желательно наличие кодера с опытом работы на Node и Vue для совместной работы.

    FigmaNode.jsVue.js
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

    $100

    Требуется внести изменения в дизайн и верстку главной страницы сайта, чтобы сделать его более серьезным и презентабельным. Исходная тема была куплена на ThemeForest, и необходимо адаптировать ее под более солидный имидж, учитывая отзывы пользователей и внешний вид сайтов конкурентов.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Преобразуйте 28 веб-страниц, сделанных в Figma, в рабочий HTML

    Необходимо преобразовать 28 веб-страниц, созданных в Figma, в рабочий HTML. Верстка должна быть пиксель в пиксель с дизайном, поддерживать мобильные и десктопные экраны, а также включать функциональность для открытия поп-апов при нажатии кнопки. Все экраны представлены в виде изображений.

    FigmaHTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка дизайна с Figma на WordPress

    $163

    Требуется выполнить вёрстку дизайна из Figma на платформе WordPress. Объем работ небольшой, срочность выполнения — 5 дней. Бюджет составляет 10000 руб, с возможностью увеличения оплаты для исполнителей, готовых приступить немедленно.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка по макетам фигмы

    $50

    Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Важно соблюдать дизайн и обеспечить адаптивность страниц для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад