Верстка сайта, адаптивно, предлагайте свои услуги

$28
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок151 просмотр

Назовите приличные цены, чтоб не пугать заказчика.

3 года назад
viktorvik123
Виктор 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azizisomov
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$35
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Никита
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Константин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
21 отзыв
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
azizisomov
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка на сайте

    Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.

    WordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстальщик для правок на сайте

    Требуется верстальщик для внесения правок в дизайн сайта. Все необходимые изображения и материалы предоставлены в Figma. Желательно наличие кодера с опытом работы на Node и Vue для совместной работы.

    FigmaNode.jsVue.js
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

    $100

    Требуется внести изменения в дизайн и верстку главной страницы сайта, чтобы сделать его более серьезным и презентабельным. Исходная тема была куплена на ThemeForest, и необходимо адаптировать ее под более солидный имидж, учитывая отзывы пользователей и внешний вид сайтов конкурентов.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Преобразуйте 28 веб-страниц, сделанных в Figma, в рабочий HTML

    Необходимо преобразовать 28 веб-страниц, созданных в Figma, в рабочий HTML. Верстка должна быть пиксель в пиксель с дизайном, поддерживать мобильные и десктопные экраны, а также включать функциональность для открытия поп-апов при нажатии кнопки. Все экраны представлены в виде изображений.

    FigmaHTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка дизайна с Figma на WordPress

    $163

    Требуется выполнить вёрстку дизайна из Figma на платформе WordPress. Объем работ небольшой, срочность выполнения — 5 дней. Бюджет составляет 10000 руб, с возможностью увеличения оплаты для исполнителей, готовых приступить немедленно.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка лэндинга на webflow

    $150

    Ищется специалист для вёрстки лэндинга на платформе Webflow. Необходимо использовать готовый макет из Figma и добавить небольшие анимации. Задача включает в себя точное воспроизведение дизайна и создание интерактивных элементов.

    FigmaWebflow
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка по макетам фигмы

    $50

    Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Важно соблюдать дизайн и обеспечить адаптивность страниц для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно изменить код на БЭМ и добавить микрозаметки

    Требуется переписать существующий HTML-код с учетом методологии БЭМ и добавить микрозаметки для улучшения понимания кода. Проект включает HTML, CSS и немного JavaScript. Код нуждается в доработке для повышения его качества и читаемости.

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад