Посадка готовой верстки на вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки298 просмотров

Нужно посадить не сложные готовые 2 html-страницы на вордпресс.

Сроки максимум 3 дня.

HTMLWordPress
3 года назад
guest_16629916205849
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rnoaex
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$55
1 день
Escrow
Рашад превратился в мой постоянный исполнитель. Снова доволен работой. Сделан до указанной времени и качественно.Все гибко настроил и научил в админке как менять нужное мне вещь на сайте. Рекомендую!
Все опять на высоком уровне, оплата вовремя, тз понятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rnoaex
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