Нам нужно сверстать две эти страницы со скриншотов

Нужно, чтобы они весили минимально, нормально отображались на любом расширении экранов iOS телефонов и чтобы кнопки всегда были на экране (чтобы не нужно было прокручивать страницу)

На первой странице плашка поверх страницы - это имитация, можно их верстать без скриптов, просто одной страницей. Тексты со скриншотов, могу прислать тексты текстом

Нужно к понедельнику 18.09